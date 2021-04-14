Опубликованы снимки нового Honda Civic

Вашингтон, 14 апреля. Японская корпорация Honda представила 11-е поколение седана Civic. Опубликован единственный снимок модели, которая поступит в продажу на американский рынок летом.

Судя по изображениям, внешне автомобиль практически оказался тем прототипом, который показали в ноябре прошлого года. По сравнению с предшественником, новый седан получил более строгое оформление с классическими пропорциями кузова, передает «Тарантас Нью».

Honda Civic нового поколения будет создан на обновленной платформе прошлой версии машины, из чего можно сделать вывод, что новинка получит аналогичные силовые агрегаты. В линейку двигателей войдут двухлитровый атмосферный мотор мощностью 160 лошадиных сил и 1,5-литровый агрегат с наддувом.

Кроме того, модель получит спортивную версию Si с 1,5-литровым двигателем мощностью 208 лошадиных сил, а на вершине линейки будет модификация Type R с 2,0-литровой «турбочетверкой», выдающей 310 лошадиных сил. Производитель Honda ранее сообщил, что прекратит поставки автомобилей в Россию с 2022 года. При невысоких продажах у бренда достаточно поклонников на отечественном рынке.