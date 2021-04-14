Шансонье Шуфутинский рассказал о своих взаимоотношениях с женщинами

Москва, 14 апреля. Известный российский музыкант, шансонье Михаил Шуфутинский заявил, что никогда не был обделен вниманием женщин.

Исполнитель хита «3 сентября» стал гостем программы Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион». Он рассказал, что неоднократно был в центре любовного треугольника. В свои 73 года артист до сих пор может похвастаться толпами фанаток.

Однако Шуфутинский по-настоящему любил всего лишь раз, его самой большой любовью была супруга Маргарита. У артиста были с ней прекрасные взаимоотношения, но в 2015 году жена скоропостижно скончалась.

«Думаешь, надо позвонить и сказать. А потом вспоминаешь, что звонить-то некому», — заявил музыкант.

Смерть супруги Шуфутинский переживал очень тяжело, он погрузился в депрессию. И только танцовщица Светлана, которая долгие годы работала в его коллективе, смогла вернуть музыканта к жизни. Молодая женщина давно поняла, что любит короля шансона, но не признавалась ему в своих чувствах.

Сейчас женщина стала полноправной хозяйкой в особняке артиста. Она помогает ему заботиться о здоровье, благодаря Светлане Шуфутинский похудел и начал заниматься спортом.

Ранее Михаил Шуфутинский рассказал, как появился его главный хит «3 сентября». Артист признался, что композиция была записана в девяностых, но она стала настоящим шлягером в нулевых и до сих пор популярна.