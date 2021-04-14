Работники фабрики матрасов в Индии набивали изделия использованными масками

Мумбаи, 14 апреля. Полиция нашла на одной из индийских фабрик, где отшивают матрасы, гору использованных масок. Рабочие наполняли ими матрасы.

Сотрудники правоохранительных органов в Индии в штате Махараштра обнаружили фабрику, где рабочие вместо хлопка, которым необходимо наполнять матрасы, использовали выброшенные маски. Пошивочный цех был полностью завален средствами индивидуальной защиты. Пока что полицейские выясняют, откуда их собрали в таком большом количестве.

Против директора предприятия возбудили уголовное дело. Маски сожгли, как того и требуют установленные правила утилизации отходов.

Происшествие с туристами из Индии некоторое время назад также случилось в Санкт-Петербурге. Группу отдыхающих задержали прямо в отеле перед вылетом на родину из-за того, что у некоторых из них выявили коронавирус, сообщил ФАН.