Солист «Иванушек International» Кирилл Андреев ждет рождения внука

Москва, 14 апреля. Солист популярной группы «Иванушки International» Кирилл Андреев готовится к важному событию: совсем скоро он станет дедушкой.

Недавно сын артиста Кирилл Андреев — младший сообщил радостную новость: он вместе с супругой ждет рождения первенца. Звездный наследник опубликовал романтический снимок с женой Аделиной, у которой виден округлившийся живот. Такой же кадр опубликовала в своих соцсетях возлюбленная Андреева-младшего.

«Мы очень тебя ждем, наш маленький ангел», — подписала снимок девушка.

Пользователи, обрадовавшись за семейную пару, поспешили поздравить супругов с прибавлением. Они пожелали им любви, счастья и крепкого здоровья.

Как сообщили друзья семьи музыканта в разговоре с Kp.ru, у Андреева-младшего родится девочка. Роды ожидаются летом. Артист пока не комментирует новости о прибавлении в семье.

Сын Кирилла Андреева женился в прошлом году. Весной того года он показал кадры с тайной свадьбы. Юноша трогательно рассказал о торжественном событии. Молодой человек признался, что счастлив наконец-то встретить любовь всей своей жизни.