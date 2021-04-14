СК в Норильске возбудил дело против украинского вербовщика-экстремиста

Норильск, 14 апреля. Гражданин Украины стал фигурантом уголовного дела о вербовке в ряды экстремистской организации. Ему грозит реальный срок.

В СУ СКР по Красноярском крае считают, что 31-летний иностранец пытался склонить россиянина к участию в боевых действиях на территории ДНР. Интерес к гражданину РФ возник после того, как злоумышленник узнал о его способностях воевать и обращаться с оружием.

Фигурант, как было установлено, разделяет националистические взгляды «Правого сектора»1 — эта экстремистская организация признана запрещенной в России.

В Ростовской области сотрудники ФСБ пресекли деятельность членов банды экстремистов. Злоумышленники получали инструкции от находящихся в Польше лиц, сообщал ФАН.

1 Организация запрещена на территории РФ.