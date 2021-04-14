Глава Президентского совета Ливии встретился с президентом и премьером Греции

Афины, 14 апреля. Глава Президентского совета Ливии Мухаммад Юнис аль-Манфи прибыл с рабочим визитом в Грецию по официальному приглашению европейской страны.

Политик встретился с президентом республики Катериной Сакелларопулу и премьер-министром Кириакосом Мицотакисом. Сообщается, что стороны обсудили особенности двустороннего сотрудничества и его укрепление.

صور | رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي يتباحث مع الرئيسة اليونانية القضايا العالقة والعلاقات الثنائية بين البلدين pic.twitter.com/CY5if4VlQU — الاستقلال - المغرب العربي (@estiklal_Maghrb) April 14, 2021

В рамках визита Манфи поблагодарил Грецию за возобновление работы посольства в Триполи и консульства в Бенгази. Он отметил, что страны должны развивать партнерство в сфере культуры, безопасности и экономики, а также заниматься совместным изучением возобновляемых источников энергии.

Стороны согласились восстановить переговоры по демаркации границ в Восточном Средиземноморье. Однако пресс-служба ливийского ведомства опровергла данное заявление. Она подчеркнула, что Президентский совет не имеет права заключать договоры, так как это противоречит условиям женевского соглашения.

رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد #المنفي يفند أنباء توقيعه اتفاق لترسيم الحدود البحرية الليبية مع اليونان مؤكدا أن المجلس الرئاسي غير مخول وفق اتفاق جنيف بعقد أي اتفاقيات pic.twitter.com/LoELIzksB4 — الاستقلال - المغرب العربي (@estiklal_Maghrb) April 14, 2021

Мухаммад Юнис аль-Манфи призвал представителей греческих компаний возродить деятельность в Ливии. По его словам, ситуация в стране стабилизировалась и иностранный бизнес снова может работать на территории Северной Африки. Афины поддержали политический процесс и выразили надежду на проведение честных президентских выборов 24 декабря 2021 года.

Кириакос Мицотакис посещал Триполи на прошлой неделе, 6 апреля. В рамках визита политик встретился с премьер-министром переходного Правительства национального единства Абд аль-Хамидом Дабибой. Коллеги обсудили разрешение региональных конфликтов.