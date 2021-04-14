Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Ливия

Глава Президентского совета Ливии встретился с президентом и премьером Греции

Глава Президентского совета Ливии встретился с президентом и премьером Греции

Афины, 14 апреля. Глава Президентского совета Ливии Мухаммад Юнис аль-Манфи прибыл с рабочим визитом в Грецию по официальному приглашению европейской страны.

Политик встретился с президентом республики Катериной Сакелларопулу и премьер-министром Кириакосом Мицотакисом. Сообщается, что стороны обсудили особенности двустороннего сотрудничества и его укрепление.

В рамках визита Манфи поблагодарил Грецию за возобновление работы посольства в Триполи и консульства в Бенгази. Он отметил, что страны должны развивать партнерство в сфере культуры, безопасности и экономики, а также заниматься совместным изучением возобновляемых источников энергии.

Стороны согласились восстановить переговоры по демаркации границ в Восточном Средиземноморье. Однако пресс-служба ливийского ведомства опровергла данное заявление. Она подчеркнула, что Президентский совет не имеет права заключать договоры, так как это противоречит условиям женевского соглашения.

Мухаммад Юнис аль-Манфи призвал представителей греческих компаний возродить деятельность в Ливии. По его словам, ситуация в стране стабилизировалась и иностранный бизнес снова может работать на территории Северной Африки. Афины поддержали политический процесс и выразили надежду на проведение честных президентских выборов 24 декабря 2021 года.

Кириакос Мицотакис посещал Триполи на прошлой неделе, 6 апреля. В рамках визита политик встретился с премьер-министром переходного Правительства национального единства Абд аль-Хамидом Дабибой. Коллеги обсудили разрешение региональных конфликтов.

Новости партнеров