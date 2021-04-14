Андрей Черкасов показал первый съемочный день «Дома-2»

Москва, 14 апреля. Ведущий скандального телепроекта «Дом-2» Андрей Черкасов приоткрыл поклонникам завесу тайны, показав первый рабочий день на проекте.

Он сделал видео из подсобной комнаты, где вместе с ним была другая ведущая телестройки Ольга Орлова. Черкасов хотел поговорить с соведущей, но ему это не удалось сделать из-за многочисленных камер. В крохотной комнате Черкасов и Орлова находятся в окружении мужчин с камерами и женщиной, личность которой Черкасов пообещал раскрыть позже.

«Пришел пообщаться к Оле. Наконец-таки, первый рабочий день, а тут…» — сказал Черкасов. «Какие-то мужики. И не только», — добавила Орлова.

Телепроект «Дом-2», который шел на телеканале ТНТ с 2004 года, закрыли в конце прошлого 2020 года. Позднее стало известно, что телестройка переезжает на другой канал — «Ю». Первый выпуск должен выйти уже на следующей неделе.

На днях ведущая шоу Ольга Бузова сделала сенсационное заявление, сообщив, что покидает программу. Знаменитость объяснила, что ее уход связан с тем, что ей нужно двигаться дальше.