Премьера остросюжетного телесериала «Бухта Глубокая» состоится на НТВ 19 апреля

Москва, 14 апреля. Детективный сериал «Бухта Глубокая» об офицерах Военно-морского флота России покажут на телеканале НТВ 19 апреля.

Главные роли в 12-серийной картине исполнили Иван Оганесян («Тень за спиной», «Три дня на любовь»), Сергей Колос («Реализация», «Женить нельзя помиловать»), Елена Радевич («Кто поймал букет невесты», «Тайны госпожи Кирсановой»). По сюжету, морской офицер Дмитрий Гаранин (Оганесян) возвращается в город детства, чтобы увидеться с товарищами, но одного из друзей убивают за несколько часов до встречи.

Гаранин берет расследование смерти товарища в свои руки, что приводит его к тайне подводной лодки. На этой субмарине 20 лет назад погиб отец главного героя. Сериал снимался за Полярным кругом на Кольском полуострове, а также в Ленинградской области, сообщает «Культуромания».

Ранее сообщалось, что к семилетию присоединения Крыма к России в московском Доме кино показали фильм «Пункт пропуска». Картина основана на реальных событиях и рассказывает о моряках ВМФ, которые несколько лет находились в украинском плену.