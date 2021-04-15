Эксперт по туризму рассказал, как Танзанию и Турцию заменить путешествием по России

Россия ограничивает авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня из-за ситуации с коронавирусом. Ростуризм предложил туристам, купившим путевки в эти страны, обменять их на путешествия по России. В разговоре с корреспондентом ФАН руководитель Союза национальных и международных туристских информационных организаций «Сонато» Александр Горохов рассказал, как заграничный отдых заменить путешествием по России.

По мнению эксперта, россияне без особого воодушевления воспримут новости о череде новых туристических ограничений.

«Я считаю, такое решение российские туристы не особо оценят, потому что люди, которые едут в Турцию и Танзанию, ищут отдых определенных характеристик», — говорит Горохов.

Говоря об особенностях заграничного отдыха, собеседник ФАН имел в виду отдых по системе All inclusive, который, к примеру, в Турции очень популярен. Также он отмечает и Танзанию, где пляжи и сам климат далеки от российского.

«Трудно Танзанию заменить Анапой. У нас очень много направлений в России интересных, но это другая мотивация. Человек, который едет в Танзанию, рассчитывает на пляжный отдых прежде всего в тропиках, на африканском континенте, соответственно, на какие-то открытия. У нас ни Африки, ни тропического пляжа. У нас другой продукт, у нас субтропики. Заменить одно другим будет трудно, если не поменять мотивацию», — объясняет глава «Сонато».

По мнению Александра Горохова, российские туристы могут, к примеру, выбрать вместо пляжного отдыха просветительский досуг, ведь Россия богата на интересные места, то есть изменить цель отдыха — мотивацию. А могут пойти и другим путем.

«Скорее всего, туристы будут пытаться возвращать деньги. А что будет дальше – это уже вопрос. Отправятся ли они в отпуск по России или вместо Турции полетят, к примеру, в Египет. Это зависит уже от них», — отметил эксперт.

Действительно, у российских туристов может появиться альтернатива Турции. О надежде на восстановление чартеров между Россией и Египтом заявил глава МИД Сергей Лавров 11 апреля в интервью египетской газете.