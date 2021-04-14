Двухсторонние учения танковых подразделений ЗВО прошли в Нижегородской области

Нижний Новгород, 14 апреля. Батальонные учения танкового полка общевойсковой армии, дислоцированного в Белгородской области, состоялись на базе Центра боевой подготовки Западного военного округа.

В ходе маневров военнослужащие ЗВО отрабатывали действия по наступлению и обороне. Экипажи танков Т-72Б3 получили в усиление мотострелков на БМП-2, артиллерийские батареи, зенитные ракетные взводы, а также ударные вертолеты Ми-24 «Крокодил» отдельного вертолетного полка Ленинградской армии ВВС и ПВО.

Батальон наступающей стороны смог выгодно использовать рельеф местности и с помощью ударных БПЛА захватить рубежи условного противника. В это же время отступавшая сторона грамотно вышла из боя и восстановила боеспособность при содействии эвакуационных отделений.

Также до этого сообщалось, что расчеты зенитных ракетных комплексов С-400 отразили авиационный удар условного противника в рамках учений в Новосибирской области.