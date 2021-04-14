Мурашко сравнил уровень заболеваемости диабетом с эпидемией

Москва, 14 апреля. Количество заболевших сахарным диабетом во всем мире принимает масштабы неинфекционной эпидемии, считает глава Минздрава России Михаил Мурашко.

Проблема заболевания является широко распространенной. Диабет входит в перечень тех неинфекционных заболеваний, которые чаще всего приводят к инвалидизации пациентов и летальным исходам, заявил Мурашко.

«Катастрофический рост числа заболевших во всем мире принимает характер неинфекционной эпидемии», — объяснил глава ведомства в ходе Глобального саммита ВОЗ по диабету.

Решение проблемы требует координации со стороны всех стран. Важно сложить усилия для борьбы с заболеваемостью сахарным диабетом, считает Мурашко.

Диабет является одним из факторов, приводящим к тяжелому течению коронавируса SARS-CoV-2. Также риск летальных исходов увеличивает отсутствие физической нагрузки, заявили исследователи из Соединенных Штатов.