Российские строительные компании могут помочь в восстановлении городов Ливии

Триполи, 14 апреля. Российские компании могут помочь в восстановлении Ливии после затяжного кризиса, заявил президент Генерального строительного союза Абдул Маджид Кашир.

По его словам, Москва является давним стратегическим партнером североафриканской страны, и участие предприятий из РФ в реконструкции городов только укрепит и так тесные связи между государствами.

Кашир уточнил, что российским компаниям необходимо подготовить проект инфраструктуры и направить в профильный комитет Ливии для согласования. Пройдя все инстанции, они смогут получить разрешение на восстановительные работы.

Президент Генерального строительного союза добавил, что местные специалисты также готовят программу реконструкции населенных пунктов после затяжного кризиса. В случае ее утверждения власти Триполи займутся поиском зарубежных инвесторов и предприятий, готовых отстроить города.

В феврале 2021 года вице-премьер триполитанского Правительства национального согласия Ахмед Майтыг посетил Москву с рабочим визитом. Он встретился с министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым.

Во время переговоров стороны обсудили ряд проектов, которые можно реализовать при участии российских компаний в сфере электроэнергетики и восстановления инфраструктуры.