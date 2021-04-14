Росгвардейцы спасли женщину с ребенком на пожаре в Калужской области

Калуга, 14 апреля. Неравнодушные сотрудники вневедомственной охраны предотвратили возможную трагедию в Козельске. В одном из дворов по улице Чкалова загорелись хозяйственные постройки.

Росгвардейцы заметили пожар во дворе многоквартирного дома во время патрулирования территории, сообщили в пресс-службе ведомства по Калужской области.

Площадь возгорания становилась все больше, пламя подобралось вплотную к дому. Бойцы оперативно сообщили о случившемся в диспетчерскую службу и бросились эвакуировать жильцов. Стражи правопорядка вынесли на свежий воздух четырехлетнего ребенка и помогли выбраться 56-летней женщине.

Затем силовики с помощью троса отогнали автомобиль одного из жильцов на безопасное расстояние от очага возгорания. Прибывшие пожарные полностью ликвидировали огонь. Благодаря своевременным действиям сотрудников Росгвардии никто не пострадал.

Полицейский из Курска спас из огня парализованного соседа, сообщал ФАН.