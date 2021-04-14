Подготовка путча в Иордании: как в заговоре оказался замешан агент Саудовской Аравии

Иорданские спецслужбы продолжают расследование дела о подготовке путча, направленного на смену власти в стране. Новый поворот в этом деле коснулся бизнесмена Бассема Авадаллы, который оказался тесно связан с руководством Саудовской Аравии.

Основанием для его ареста стали перехваченные иорданской разведкой зашифрованные сообщения между Авадаллой и саудовским кронпринцем Мухаммадом бин Салманом. Они обсуждали, как и когда использовать назревающие в Иордании народные волнения, вызванные падением кризисом в экономике и пандемией COVID-19, для ослабления власти короля Абдаллы II. Об этом прессе рассказал источник, знакомый с ходом расследования.

Des sources indiquent à MEE que les renseignements jordaniens ont intercepté et déchiffré des messages cryptés entre Bassem Awadallah et Mohammed ben Salmane https://t.co/AxtJdcoFTC pic.twitter.com/cLjITbpuNR — Middle East Eye Fr (@MiddleEastEyeFr) April 14, 2021

Содержание переписки власти посчитали достаточно убедительным доказательством заговора, готовящегося при участии иностранной державы.

Как саудиты планировали повлиять на ситуацию в Иордании и какими будут последствия попытки переворота — читайте в материале международной редакции Федерального агентства новостей.

Неудачный переворот и участие принца

В начале апреля власти Иордании объявили о предотвращении готовящегося государственного переворота. Под подозрение попал сводный брат короля Абдаллы II принц Хамза бин Хусейн. Помимо него власти задержали еще 20 человек. Сразу же после этого правоохранители сообщили, что в организации путча принимали участие другие государства.

Принц был помещен под домашний арест, а 11 апреля, в день 100-летней годовщины со дня основания Иорданского Хашимитского Королевства, он впервые после последних событий появился на публике вместе с братом. До этого пресса сообщала о том, что Хамза урегулировал конфликт с Абдаллой II, присягнув ему на верность и пообещав чтить конституцию своей страны.

13 апреля иорданский премьер-министр Бишер аль-Хасаун заявил, что принц не предстанет перед судом, а все разногласия будут решены внутри семьи. Между тем остальные подозреваемые до сих пор остаются под стражей, а расследование инцидента продолжается.

Бассем Авадалла

Бизнесмен Бассем Авадалла, оказавшийся в центре нового скандала, имеет саудовско-иорданское гражданство. Ранее он занимал должность главы Королевского двора Иордании и Министра финансов страны, а после был назначен спецпредставителем государства в Эр-Рияде.

В настоящее же время он является экономическим советником наследного принца Саудовской Аравии Мухаммада бин Салмана.

Encryption broken? "Bassem Awadallah, a senior ex-Jordanian official, was arrested over an alleged coup attempt after Jordan’s intelligence services intercepted and deciphered encrypted voice and text messages between him and [the] Saudi Crown Prince." https://t.co/FIzYv09FRo pic.twitter.com/pfQtppMIqM — Kenneth Roth (@KenRoth) April 14, 2021

Также Авадалла имеет связи с фактическим правителем Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), наследным принцем Мухаммадом бин Заидом.

Бизнесмен нередко выступал в качестве модератора на крупных инвестиционных форумах саудитов. Он и был арестован непосредственно во время одного из них в начале апреля 2021 года в Аммане. Авадалла входил в состав делегации Саудовской Аравии.

Представители саудитов требовали немедленного освобождения чиновника и отказывались покидать страну без него. Специально ради переговоров по освобождению Авадаллы в Амман вылетел глава МИД Саудовской Аравии Фейсал бин Фархан.

При этом известно, что дипломат привез с собой официальное письмо из Эр-Рияда, в котором саудовский король Салман выражал свою поддержку иорданскому правителю, однако Абдалла II официально отказался от встречи с ним.

До разоблачения

Иорданские власти узнали о подготовке госпереворота заблаговременно и пытались разобраться с ним без открытого противостояния с принцем Хамзой и арестом тех, кто был вовлечен в заговор.

Есть предположения, что состоявшаяся 8 марта поездка Абдаллы II в Эр-Рияд на личную встречу с Мухаммадом бин Салманом носила предупреждающий характер.

#SaudiArabia’s Crown Prince Mohammed bin Salman receives #Jordan’s King Abdullah in Riyadh.



The Jordanian monarch is on an official visit to the Kingdom to review ties and discuss joint cooperation across various fields.https://t.co/QJplCjJ285 pic.twitter.com/nBMXyBJboL — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) March 8, 2021

Осведомленный о подробностях прошедшего визита источник сообщил корреспондентам издания Middle East Eye, что иорданский король был предельно откровенен с саудовским наследным принцем.

«Он (Абдалла II — прим. ред.) заявил ему, что дестабилизация Иордании никому не поможет. Он сказал наследному принцу, что хочет быть уверенным, что тот поддерживает его и его сына», — сообщает источник.

Отмечается, что в ответ на это Мухаммад бин Салман пообещал свою личную поддержку как иорданскому королю, так и его сыну.

Между тем содержание зашифрованных сообщений заговорщиков не изменилось, так что у Абдаллы II не оставалось иного выхода, кроме как принять превентивные меры и арестовать всех участников готовящегося переворота.

После разоблачения

В течение нескольких часов после того, как были обнародованы данные о предотвращении госпереворота, президент США Джо Байден лично позвонил своему иорданскому коллеге, чтобы засвидетельствовать свою поддержку.

Позже американский лидер кратко рассказал журналистам, что не волнуется о ситуации в Иордании.

«Я не беспокоюсь. Я просто позвонил ему, чтобы сказать, что у него есть друг в Америке. Посоветовал ему оставаться сильным», — рассказал Байден в ответ на вопрос о содержании его звонка Абдалле II.

Заявление было воспринято в Аммане как свидетельство поддержки со стороны Вашингтона. Поскольку Байден фактически имеет влияние на всех соседей Иордании, потенциально способных навредить этой стране, его содействие в этой ситуации имеет большое значение.

Поиск мотива

В прошлом Авадалла был близок с главой Иордании — в период, когда занимал должности главы Королевского двора и министра финансов. Также именно он был назначен специальным посланником своей страны в Саудовской Аравии и претендовал на участие в переговорах о создании Саудовско-иорданского координационного совета, начавшего работу в 2016 году.

Эта организация позволила в свое время усилить экономические связи между двумя странами. В частности, саудиты выразили намерения инвестировать в располагающуюся в Иордании специальную экономическую зону Акаба. Между тем обещанные деньги до сих пор так и не поступили.

Бывший министр иностранных дел Иордании и вице-президент Института Карнеги Марван Муашер сообщил, что Эр-Рияд фактически прекратил поддерживать Амман еще с 2014 года. Иорданский эксперт считает, что снижение поддержки Иордании стало частью саудовской стратегии, направленной на постепенную дестабилизацию обстановки в стране.

Два года спустя, в июне 2018-го, в период мощных антиправительственных протестов, иорданский король отправил в отставку премьер-министра Хани аль-Мульки.

Авадалла рассчитывал занять освободившееся место, однако вместо этого его уволили с поста посла в Саудовской Аравии. Впоследствии он стал выступать с острой критикой иорданского руководства.

После задержания принца Хамзы и Авадаллы были предприняты попытки понять, какие связи имеются между ними. Есть сообщения, что они имели давние отношения, установившиеся во время придворной работы предпринимателя.

При этом у обоих были мотивы для неприязни к иорданскому руководству. Авадалла — за увольнение и отказ в желаемой должности, а Хамза — за лишение его титула наследного принца в пользу сына короля Абдаллы II.

К ответу

Между тем факт освобождение принца Хамзы от ответственности может быть причиной еще большего народного недовольства. Именно потому, возможно, это дело активно освещается иорданскими СМИ — особенно проправительственными.

Ранее адвокат принца Хамзы передал СМИ видеозапись, на которой тот отрицает свою причастность к иностранному заговору, однако критикует государственную систему своей страны за коррупцию.

«Благополучие (иорданцев — прим. ред.) было поставлено на второе место правящей элитой, которая решила, что ее личные финансовые интересы важнее жизни, достоинства и будущего десяти миллионов людей, которые живут здесь», — сказал он.

На этом фоне он, и без того популярный у жителей своей родины, может несколько очистить свою репутацию и не считаться предателем, работающим на другие страны.

Бассем Авадалла же в свою очередь претендует на роль «жертвы», на которую будет возложена ответственность за коммуникацию с иностранными правительствами, настроенными на дестабилизацию обстановки в стране и насильственную смену власти. В любом случае этот масштабный конфликт отвлечет общественность от внутренних разногласий королевского семейства Иордании в пользу гораздо более серьезной проблемы.

With the royal family rift apparently healed, most citizens are now focused on the other major figure in #Jordan “sedition” case: Bassem Awadallah.



The question on everyone’s minds: where is Awadallah? What is his fate? What was (if any) his involvement?https://t.co/WyxwUZtIt9 — Taylor Luck يوسف لاك (@Taylor_Luck) April 14, 2021

В этой ситуации некий «внешний враг» играет также и на руку действующей власти. Под угрозой внешнего вмешательства в дела государства Абдалла II, даже при недовольстве соотечественников по поводу его политики, будет выступать пострадавшей стороной и героем, спасшим страну от иностранной интервенции.

На фоне всего этого Амман пообещал иорданцам провести прозрачное расследование дела о подготовке госпереворота, однако неясно, к каким еще результатам оно приведет.