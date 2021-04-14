Невестка Валерии оказалась в больнице после потери сознания прямо на улице

Москва, 14 апреля. Супруга младшего сына певицы Валерии — Лиана Шульгина — прямо на улице потеряла сознание. Девушку срочно доставили в одну из московских больниц и положили под капельницу.

Невестка Валерии часто выходит на связь со своими подписчиками в Instagram. Однако недавно фанаты забеспокоились — девушка надолго пропала из соцсети. Оказалось волнение было ненапрасным. Девушка оказалась в больницы из-за обморока, который случился прямо на улице.

Больше трех месяцев назад Лиана Шульгина подарила Валерии внучку Селин. После родов все было хорошо, но неделю назад она почувствовала себя плохо. На протяжении нескольких дней девушку мучила сильная слабость.

«Всю прошлую неделю ужасно себя чувствовала, был сильный упадок сил. В итоге, в субботу утром упала на улице в обморок. Врач выяснил причину — анемия, железодефицит, поставили капельницу», — сообщила супруга сына Валерии в Instagram.

По словам Лианы, заботливый супруг ухаживал за ней и баловал сладостями и цветами. Сейчас невестка Валерии чувствует себя значительно лучше. Девушка даже отправилась на прогулку с семьей, а к началу рабочей недели полностью вернулась в строй.

Подписчики Лианы Шульгиной пожелали ей, как можно быстрее поправиться. В комментариях в соцсети они отметили, что девушке необходимо поправить здоровье, если она хочет исполнить свою мечту — родить второго ребенка. Ведь недавно она сама призналась, что готова еще раз сделать Валерию бабушкой. Она не против снова забеременеть, и подарить супругу сына или еще одну дочку.