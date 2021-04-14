Росстат озвучил число бедных россиян по итогам 2020 года

Москва, 14 апреля. Количество россиян с доходами ниже прожиточного минимума снизилось до 13,5 млн в четвертом квартале 2020 года и составило 9,2% от общей численности населения.

Согласно предварительным данным Росстата, в стране насчитывается 17,8 млн малообеспеченных граждан (12,1%). В четвертом квартале минувшего года количество бедных снизилось до 13,5 млн и составило 9,2%, а в третьем квартале показатель находился на уровне 18,8 млн, передает ТАСС.

Основным фактором поддержки нуждающихся стали социальные программы, ориентированные на различные слои населения. Величина прожиточного минимума трудоспособных граждан за четвертый квартал 2020 года составила 12 273 рубля, согласно данным Минтруда.

Первый заместитель председателя комитета по социальной политике Государственной думы Николай Коломейцев ранее сообщил, что прожиточный минимум необходимо повысить почти в три раза, до 32 тысяч рублей.