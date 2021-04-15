Бужинский рассказал, стоит ли высылать иностранных журналистов из РФ

Санкт-Петербург, 15 апреля. В ходе пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот» «К чему приведет дипломатическая война между Западом и Россией» обсудили вопрос высылки журналистов за факт работы с российскими СМИ. Проблему прокомментировал Евгений Бужинский, генерал-лейтенант запаса, председатель совета ПИР-центра (российский аналитический центр).

«Когда высылают наших журналистов за факт работы с российским СМИ, как в Эстонии, мы отвечаем также. Дело в том что в России работают 2–3 журналиста, а наших — десяток. Ответ всегда есть, но мы не можем выслать всех. И если постоянно усугублять, то это может пойти по спирали и закончится прекращением всяких отношений. Если говорить об информации, то у США есть куча атлантических союзников, которые им все равно будут давать российские картинки, а нам что делать? Где брать?» — поделился мнением спикер.

Напомним, США высылают из страны десять российских дипломатов и вводят новые санкции против физических и юридических лиц из России по надуманным обвинениям в кибератаках. В целом ограничения будут наложены на 20 российских организаций и 12 россиян, в том числе представителей правительства и разведки.