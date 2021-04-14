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Экономика

Сомнительные операции клиентов попадут под контроль банков

Сомнительные операции клиентов попадут под контроль банков

Москва, 14 апреля. Российские финучреждения обязаны тщательно проверять операции клиентов на предмет рисков отмывания и обналичивания денежных средств со второго квартала текущего года.

Соответствующие сведения приводятся в новом информационном письме Центробанка России. Регулятор ужесточил требования к участникам рынка по разрешенному объему подозрительных операций, изменив правила впервые с 2017 года, передает ТАСС.

Теперь банк не будет считаться причастным к противоправным действиям клиентов, если объем операций составил менее 0,5 млрд рублей за квартал. Требование к максимально допустимой доле сомнительных сделок граждан с наличными осталось прежним: их удельный вес в оборотах не должен превышать 2% за квартал.

Согласно данным Центробанка, за последние пять лет объем нелегального снятия наличных за рубеж уменьшился в четыре раза. Росфинмониторинг ранее раскрыл новые изменения в схеме обналичивания денег через продажу компаниями неинкассированной выручки.

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