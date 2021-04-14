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Дом застрелившей афроамериканца полицейской обнесли бетонным забором

Дом застрелившей афроамериканца полицейской обнесли бетонным забором

Вашингтон, 14 апреля. Полицейские США опасаются за жизнь своей бывшей коллеги, которая убила афроамериканца. Они принимают нестандартные меры безопасности, чтобы спасти женщину от самосуда.

Сотрудники полиции в пригороде Миннеаполиса поставили высокий забор вокруг дома Ким Поттер, которая застрелила афроамериканца Данте Райте. Соседка полицейской, подавшей в отставку после инцидента, рассказала, что некоторые семьи, проживающие рядом с домом женщины, съехали.

«Мы в стрессе, мы нервничаем», — призналась она.

В прокуратуре заявили, что расследование дела продолжается и полиция изучает обстоятельства случившегося. Также решается вопрос о мере пресечения.

Напомним, 26-летняя сотрудница полиции в Миннеаполисе при задержании застрелила 20-летнего афроамериканца, перепутав электрошокер с пистолетом. Глава полиции города Бруклин-Сентер в Миннесоте назвал убийство «случайностью». Однако с ним не согласились жители штата, которые устроили беспорядки. Массовые протесты на улицах закончились задержаниями и стычками с полицией. Опасаясь, что взвинченные люди устроят расправу над бывшим офицером полиции, коллеги огородили ее дом специальным забором.

Полиция в США применила слезоточивый газ против протестующих из-за убийства Данте Райта, сообщал ранее ФАН. В штате Миннесота продолжаются протесты после убийства темнокожего юноши.

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