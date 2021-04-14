Звукорежиссер Аллы Пугачевой опубликовал запись ее голоса без обработки

Москва, 14 апреля. Саундпродюсер 71-летней Аллы Пугачевой — Анатолий Лопатин — опубликовал несколько записей голоса Примадонны без музыкального сопровождения и обработок.

Анатолий Лопатин сотрудничает с Пугачевой вот уже двадцать лет. Не так давно он начал выкладывать на своей страничке в соцсети дорожки песен Пугачевой. Однако на записи только голос Примадонны и никакой музыки. По словам звукорежиссера, за годы работы с артисткой у него накопилось много рабочего материала. Во время карантина из-за пандемии коронавируса Лопатин решил, наконец, разобрать аудиоархивы.

В процессе он обнаружил запись песни «Голубка» Аллы Пугачевой без аккомпанемента. Ему захотелось поделиться невероятным, чистым исполнением с поклонниками певицы. Первую запись он опубликовал в Сети на свой страх и риск. Саундпродюсер не знал как отнесется Примадонна к обнародованию своей «кухни», но потом получил от нее своего рода дозволение.

«Она сама меня окрылила. Когда я опубликовал эту песню «Голубка» в Инстаграме, она мне что-то вдохновляющее написала: «Ой, как интересно…» — в таком духе. И я подумал — значит, это благословление. Почему же не делать, тем более если это красиво?» — рассказал Лопатин в интервью «Московскому комсомольцу».

По его словам, у него в архивах нет ни одного неудачного дубля Пугачевой. Оказалось, что, если Примадонну что-то не устраивает во время записи, она сама безжалостно уничтожает дубли.

Супруг артистки, юморист Максим Галкин недавно опубликовал редкое видео, на котором Пугачева поет для космонавтов орбитальной станции «Салют-6».