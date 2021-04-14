ФБР изучит дело погибшего от рук полицейских в США афроамериканца Хавьера Эмблера

Остин, 14 апреля. Российский Фонд борьбы с репрессиями (ФБР) приступил к изучению материалов дела погибшего после избиения полицейскими афроамериканца Хавьера Эмблера. Члены организации обратились за разъяснениями к президенту США Джозефу Байдену, государственному секретарю Энтони Блинкену и генеральному прокурору Меррику Гарланду. Об этом сообщается в Telegram-канале ФБР.

«Инициативная группа считает важным бороться с полицейским насилием и при необходимости может оказать правовую и информационную помощь семье Эмблера», — говорится в сообщении фонда.

Афроамериканец Хавьер Эмблер погиб 28 марта 2019 года во время задержания в Остине (штат Техас). Полицейские остановили мужчину из-за того, что у него были включены фары дальнего света, после чего они попросили его выйти из машины и заложить руки за спину. Техасец сказал, что не может это сделать из-за сердечной недостаточности. После чего правоохранители несколько раз ударили Эмблера электрошокером. Позже полицейские поняли, что мужчина без сознания, и попытались привести его в чувства, но было уже поздно. Прибывшая на место скорая констатировала, что Эмблер скончался.

Body camera: Dying man pleads 'save me' during Taser arrest https://t.co/5xomDucGgP pic.twitter.com/dbHVs5mXx9 — WPTV (@WPTV) June 9, 2020

Смерть американца была признана убийством. Вскрытие показало, что он умер от застойной сердечной недостаточности и сердечно-сосудистого заболевания, связанного с болезненным ожирением «в сочетании с насильственным удержанием».

По данным ФБР, гибель Эмблера спровоцировала протесты в Остине. Полиция долго не обнародовала записи с камер видеонаблюдения и пыталась их уничтожить. По состоянию на апрель, против полицейских выдвинуты обвинения в подделке улик преступления и непредумышленном убийстве. Семья Эмблера до сих пор добивается справедливости.