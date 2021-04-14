Расчеты С-400 «Триумф» отразили авиаудар «противника» на учениях в Сибири

Москва, 14 апреля. Расчеты зенитных ракетных комплексов С-400 отразили авиационный удар условного противника в рамках учений в Новосибирской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Маневры с участием соединения противовоздушной обороны Центрального военного округа проходили на одном из полигонов в Новосибирской области. Согласно легенде учений, «противник» планировал нанести ракетно-бомбовый удар по военному объекту.

Военные зафиксировали приближение «вражеской» авиации при помощи комплексов радиолокационной разведки «Небо-УМ». После этого цели были взяты на сопровождение расчетами ЗРК С-400, которые выполнили захват и «уничтожили» средства воздушного нападения.

Учения проходили в рамках контрольной проверки за зимний период обучения. В маневрах были задействованы более 500 военнослужащих и около 30 единиц военной техники.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу объявил о начале масштабной контрольной проверки Вооруженных сил РФ. По его словам, в рамках проверки состоятся более четырех тысяч учений. Маневры будут проходить во всех военных округах и Северном флоте, а также в районах Крайнего Севера, Курильских островов и на Камчатке. Проверкам подвергаются все виды и рода войск Вооруженных сил РФ.