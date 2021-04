Свалку токсичных отходов нашли у побережья Калифорнии

Лонг-Бич, 14 апреля. На побережье Калифорнии в 16 километрах от города Лонг-Бич обнаружили свалку бочек с химическим отходами. Емкости лежат на дне Тихого океана и заполнены инсектицидом ДДТ, сообщает CBS News.

Находку совершил ученый из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре Дэвид Валентайн. Он решил проверить предположения своих коллег, основанные на действовавшей в США практике уничтожения химических отходов в период с 1940 по 1970 годы, и исследовать побережье. В итоге подводный аппарат обнаружил десятки бочек с ДДТ на глубине около 914 метров между Лонг-Бич и островом Санта Каталина.

Валентайн отметил, что многие из емкостей были преднамеренно разрезаны, для того чтобы они смогли утонуть, а это значит, что яд сразу поступил в воду. На протяжении десятилетий о существовании этих бочек догадывалась лишь очень небольшая группа ученых.

#ICYMI As many as half a million barrels of DDT — purposely cut open so they would sink - could be sitting on the ocean floor off the coast of Southern California. Because, from 1947 to 1982, the nation’s largest manufacturer was based in LA. https://t.co/3rptZryV9N via @latimes pic.twitter.com/NHPzgTuYYb