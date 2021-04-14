Свалку токсичных отходов нашли у побережья Калифорнии

Лонг-Бич, 14 апреля. На побережье Калифорнии в 16 километрах от города Лонг-Бич обнаружили свалку бочек с химическим отходами. Емкости лежат на дне Тихого океана и заполнены инсектицидом ДДТ, сообщает CBS News.

How a shocking environmental disaster was uncovered off the California coast after 70 years https://t.co/pPNpgkZdXf — CBS News (@CBSNews) April 11, 2021

Находку совершил ученый из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре Дэвид Валентайн. Он решил проверить предположения своих коллег, основанные на действовавшей в США практике уничтожения химических отходов в период с 1940 по 1970 годы, и исследовать побережье. В итоге подводный аппарат обнаружил десятки бочек с ДДТ на глубине около 914 метров между Лонг-Бич и островом Санта Каталина.

Валентайн отметил, что многие из емкостей были преднамеренно разрезаны, для того чтобы они смогли утонуть, а это значит, что яд сразу поступил в воду. На протяжении десятилетий о существовании этих бочек догадывалась лишь очень небольшая группа ученых.

#ICYMI As many as half a million barrels of DDT — purposely cut open so they would sink - could be sitting on the ocean floor off the coast of Southern California. Because, from 1947 to 1982, the nation’s largest manufacturer was based in LA. https://t.co/3rptZryV9N via @latimes pic.twitter.com/NHPzgTuYYb — Rachael Myrow (@rachaelmyrow) October 26, 2020

История ДДТ

ДДТ был изобретен в 1939 году и активно использовался во время войны как инсектицид, помогающий бороться с болезнями, которые переносили насекомые — например, малярией. Впоследствии химикатом опрыскивали посевы и городские пляжи вплоть до 1960-х годов, когда стало известно, что он токсичен. Частицы ДДТ накапливались в организме животных и человека и вызвали побочные эффекты: к примеру, истончали скорлупу у птичьих яиц и приводили к гибели зародыша. У людей вещество способствовало развитию различных заболеваний, таких как рак, атипичная пневмония, полиомиелит и другие.

Крупнейший производитель ДДТ в США, Montrose Chemical Corporation, располагался на побережье Южной Калифорнии в городе Торранс. В то время продукцию утилизировали двумя способами: часть отправляли в ливневые стоки и канализацию, а остальное вывозили в бочках в Тихий океан и сбрасывали в воду. В то время закон разрешал подобное, потому что, как объяснил Валентайн, все думали, что океан настолько огромен, что загрязнение не причинит ему вреда.

Согласно докладу, подготовленному в 1980-х годах ученым Калифорнийского регионального совета по контролю качества воды Алланом Шартраном, на дне океана может находиться до 500 тыс. баррелей ДДТ.