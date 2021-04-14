Шойгу рассказал, как военные отгоняли белого медведя от точки всплытия подлодки в Арктике

Москва, 14 апреля. Экспедиция Северного флота ВМФ РФ «Умка-2021» в Арктике не обошлась без интересных инцидентов. Об одном из таких рассказал министр обороны России Сергей Шойгу.

Выступая как президент Русского географического общества перед заседанием попечительского совета Шойгу сообщил, что от одного из мест всплытия подлодок пришлось отгонять белого медведя. Хищник неудачно оказался на месте всплытия возле специально установленных вешек.

«Медведь долго ходил вокруг нее. Вынуждены были отгонять», — отметил президент РГО.

Он также добавил, что у Минобороны России есть соответствующие военные кадры и для такой работы.

Ранее сообщалось, что подлодки ВМФ России впервые выполнили одновременное всплытие из подледного положения в Арктике в ходе экспедиции «Умка-2021».