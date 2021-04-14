Шойгу анонсировал новую экспедицию РГО и Северного флота в Арктику

Москва, 14 апреля. Северный флот ВМФ РФ и Русское географическое общество проведут новую экспедицию в Арктике в 2021 году. Об этом сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

Он напомнил, что первая комплексная экспедиция по изучению Арктического региона прошла на архипелаге Новая Земля в 2018 году. В 2019 году исследовали посетили Землю Франца-Иосифа. Также были обнаружены пять новых островов, образовавшихся в ходе таяния ледников.

«В этом году будем открывать четвертый сезон экспедиции. Экспедиции в основном по исследованию Арктики. Это и острова, и северные территории, северное побережье нашей страны», — пояснил Шойгу.

Стоит отметить, что в марте 2021 года в районе архипелага Земля Франца-Иосифа стартовала комплексная арктическая экспедиция «Умка-2021», в ходе которой военные и ученые выполнили комплекс боевых и исследовательских мероприятий. В экспедиции приняли участие более 600 военнослужащих и ученых, а также порядка 200 образцов вооружения и военной техники.