Молодая жена Петросяна спровоцировала слухи о рождении второго ребенка

Москва, 14 апреля. Модный блогер Татьяна Брухунова опубликовала в Instagram фото спящего ребенка, чем спровоцировала слухи о рождении второго ребенка от супруга Евгения Петросяна.

Молодая жена 75-летнего Евгения Петросяна обычно не позволяет поклонникам нарушать границы своей личной жизни. Однако Татьяна иногда забывает про них сама, чтобы заинтриговать аудиторию. На этот раз Брухунова, которую недавно подозревали во второй беременности, показала малыша, лежащего в кроватке. Примечательно, что звезда соцсетей не стала пояснять, кто запечатлен на фото, предоставив фолловерам додумать самим.

Первого сына Вагана Брухунова родила весной 2020 года, но публике об этом стало известно намного позднее. Теперь поклонники очень внимательно приглядываются к ее талии и на всех снимках видят какие-то «знаки».

«Неужели второго уже родила?» — поинтересовалась пользовательница. «А кто этот сладкий малыш?» — спросил еще один фолловер.

Накануне Татьяна показала фотографию с «игривым» мужем. Петросян решил напугать молодую жену и подкрался к ней, когда Брухунова делала снимок в кинотеатре. Звезда соцсетей заявила, что супруг испортил ей красивый кадр.