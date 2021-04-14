Актриса Екатерина Шпица показала судьбоносное архивное фото

Москва, 14 апреля. Известная актриса театра и кино Екатерина Шпица опубликовала в своем Instagram-аккаунте архивный снимок и рассказала, что когда-то мечтала о карьере модели.

Екатерина Шпица решила понастальгировать и перебрать свои архивные фото. В процесс она наткнулась на одну из фотографий, которая стала для нее судьбоносной. Снимок был сделан в Коктебеле, когда звезде было всего 17 лет. По словам актрисы, автором снимка является Алексей Васильев, чьи работы украшают обложки Vogue. Именно он в свое время подарил билет на мировые подиумы Наталье Водяновой, Евгении Володиной и Ольге Куриленко.

«Благодаря Леше я переехала в Москву. Моделью я не стала, ибо рост неподходящий, но и к лучшему, правда? У меня свой путь, и прекрасный. То, что Леша когда-то выцепил меня глазами из толпы, я рассматриваю как поворотный момент в моей судьбе!» — рассказала Шпица.

Подписчики артистки не стали скрывать своего восторга от этого кадра и осыпали Шпицу комплиментами. В комментариях многие отметили, что звезда практически не изменилась за это время.

«Чудесное фото»; «Самая красивая женщина мира»; «На Милу Йовович чем то похожа», — пишут фолловеры.

Недавно Екатерина Шпица поделилась трогательными фотографиями с супругом, директором сети фитнес-клубов Русланом Пановым. Снимки были сделаны во время медового месяца на горнолыжном курорте.