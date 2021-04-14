Алжир и Марокко временно открыли общую границу спустя 27 лет

Рабат, 14 апреля. Граница между Алжиром и Марокко временно открылась после 27 лет блокировки. Бригаде медиков разрешили пересечь пограничный переход «Муж Багхал».

Государства сняли запрет на пересечение сухопутных ограничительных линий из-за машины скорой помощи. Погибшим оказался гражданин Марокко, который скончался у алжирского побережья. Два месяца назад жители города Ужда пытались достичь берегов Европы.

Во время плавания надувная лодка взорвалась и связь с ее пассажирами пропала. Удалось установить, что в результате трагедии погибли более десяти человек. Поиски остальных африканцев продолжаются.

Граница между державами закрыта с 1994 года. Блокировку разграничительной линии спровоцировали террористические атаки на территории Марракеша. Рабат обвинил в нападениях Алжир, который в ответ закрыл сухопутное сообщение с государством.

Территориальный конфликт между странами длится со второй половины XX века. Одним из самых спорных регионов являются окрестности города Фигиг. Плодородные земли на протяжении нескольких десятилетий обрабатывали марокканские фермеры, но в прошлом месяце на их суверенитет стали претендовать алжирские военные.