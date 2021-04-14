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СК расследует дело липчанки, разложившей по могилам фото ребенка

СК расследует дело липчанки, разложившей по могилам фото ребенка

Липецк, 14 апреля. Следственный комитет региона заинтересовался жуткой историей с фотографиями мальчика, разложенными по свежим могилам кладбища Новоселкино.

Специалистам в ходе проверки предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего. Если будет выявлен состав преступления, женщине грозит уголовное дело по статье «Нарушение неприкосновенности частной жизни», сообщила пресс-секретарь СК по Липецкой области Юлия Кузнецова.

Об истории с детскими фотокарточками в могилах стало известно в марте. Распорядитель похорон подтвердил, что лично видел женщину за «жутким» занятием. «Колдунья» скрылась после того, как ее заметили. Позже полиция установила личность правонарушительницы.

Жуткий обряд подкладывания фотографий живых людей к могилам практикуют те, кто хочет навредить неприятелю. Несмотря на то, что современные люди все меньше верят в подобные вещи, на кладбищах часто можно обнаружить подобные «закладки», сообщает Nation News.

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