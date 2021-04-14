Захарова назвала США самым непредсказуемым государством в сфере политики

Москва, 14 апреля. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на слова пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о том, что США в отношениях с Россией стремятся к предсказуемости.

США с их политикой не должны требовать от России предсказуемости, считает Мария Захарова. По ее словам, Америка, требуя прогнозов от других стран, в последние годы диаметрально противоположно выстраивала свой курс по международным вопросам.

«Они хотят, чтобы Россия стала предсказуемым государством, которое бы стало проводить предсказуемую политику. От кого бы мы это слышали? За последние десять лет США стали самым непредсказуемым государством», — сказала представитель российского МИД.

Ранее сообщалось, что Мария Захарова жестко ответила Зеленскому на заявление по Дню космонавтики.