Пользователи Сети заметили аномальный рост регистраций на сайте Навального

Москва, 14 апреля. Руководитель сети штабов Алексея Навального Леонид Волков утверждает, что рост регистраций на сайте всего лишь результат проведенной рассылки по базе лиц.

Команда «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК, признан в России иноагентом), судя по всему, пустила в ход манипуляции для накрутки потенциальных участников «беспрецедентного» по своему масштабу митинга в поддержку блогера Алексея Навального. Пользователи Сети заметили странный рост регистраций на рекламируемом командой Навального сайте. Многие сочли его аномальным и неестественным.

Леонид Волков в своем Twitter-аккаунте спешно попытался оправдаться, заявив, что им просто пришлось прибегнуть к email-рассылке. Якобы из-за «технических причин» некоторые люди не могли зарегистрироваться, поэтому они занялись рассылкой информации. Никаких подтверждений своей версии он не привел, а также не стал уточнять, о каких сбоях идет речь. Скорее всего, соратники Навального пошли на такие меры в связи с низкой вовлеченностью россиян в протестную активность.

Они всеми силами пытаются восполнить недостающее число регистраций на специальном сайте в поддержку осужденного блогера. За два часа на сайте зарегистрировались более двух тысяч человек. Такая внезапная активность вызывает куда больше вопросов, учитывая, что сам Леонид Волков ранее признавал, что динамика появления новых возможных участников якобы «беспрецедентного» митинга замедлилась.

Кроме того, согласно проведенному ФАН расследованию, команда ФБК могла инициировать накрутки на сайте с целью создания видимости протестной активности. На этом фоне слова Волкова о «технических проблемах» выглядят нелогично.