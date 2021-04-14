Погребинский: США не будут воевать с Россией из-за Украины

Москва, 14 апреля. Действия США свидетельствуют о том, что Вашингтон не намерен ввязываться в вооруженное противостояние с РФ из-за Украины. Об этом заявил украинский политолог Михаил Погребинский.

По его словам, в последние дни наблюдается спад напряжения в российско-украинских отношениях. В настоящее время украинская сторона всеми силами пытается убедить мировое сообщество в том, что Киев не намерен провоцировать военный конфликт, передает «Политика сегодня».

Украинские власти осознают, что США и НАТО не намерены поддерживать Украину в противостоянии с Россией, о чем свидетельствует нежелание Запада предоставлять Киеву членство в НАТО.

«Важно, что собираются делать американцы. Хотя даже они ушли от ответа насчет того, есть ли на повестке дня вступление Украины в НАТО. Важно не то, что говорят Арестович, Кравчук и Зеленский. Важно, что собираются делать американцы. Готовы ли они воевать с Россией?», — сказал Погребинский в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1».

Он подчеркнул, что США уже неоднократно демонстрировали неготовность воевать с Россией, несмотря на антироссийскую риторику.

Ранее экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что Украину ждет катастрофа в случае обострения конфликта в Донбассе. Она также добавила, что многие украинцы разочаровались в руководстве страны, так как за последние семь лет власти доказали украинцам, что им «плевать на людей», передает «Царьград».