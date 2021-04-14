Финляндия разрешила въезд владельцам маломерных судов из РФ

, 14 апреля. Российские граждане, имеющие прогулочные катера, смогут посетить Финляндию в период с 15 апреля по 31 мая. Такое решение приняла пограничная служба страны.

Оформить шенгенскую визу можно предоставив удостоверение на водное средство. Пересечь границу разрешается только через открытые пункты пропуска и исключительно в их рабочее время. Россиянам разрешат вывезти прогулочные малогабаритные суда.

«Пребывание в стране для совершения, например, ремонтных работ, не разрешается», — заявили в Генконсульстве Финляндии.

Решение о пропуске через границу принимается непосредственно на контрольно-пропускном пункте. Заранее получить допуск на въезд в Финляндию невозможно. Всем гражданам России, которые соберутся в государство за судами, необходимо предоставить документы, подтверждающие цель визита.

Недавно Албания отменила визовый режим для россиян. Граждане РФ смогут посещать эту страну в упрощенном формате вплоть до конца текущего года.