МИД РФ опроверг вброс представителя ООН про российских инструкторов в ЦАР

Москва, 14 апреля. Министерство иностранных дел России опровергло заявления главы многопрофильной миссии ООН в ЦАР (МИНУСКА) Манкера Ндиай по поводу того, что во время его визита в Москву было достигнуто соглашение о совместном расследовании деятельности российских инструкторов в африканской республике.

«Российские дипломаты в Банги оперативно провели беседу с Манкером Ндиай, выразив крайнее недоумение и серьезную обеспокоенность в связи с его не соответствующими действительности публичными высказываниями. Потребовали от представителя ООН недопущения повторения действий, подрывающих международный авторитет Российской Федерации», — говорится в заявлении дипведомства.

Заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин, который лично проводил переговоры с представителем миротворцев ООН в ЦАР Манкером Ндиай, уточнил, что подобная тема вообще не поднималась в ходе переговоров. Данный комментарий дипломат дал в ответ на обращение главы «Содружества офицеров за международную безопасность» (СОМБ) Александра Иванова.

«Получил официальный ответ от заместителя министра иностранных дел Сергея Васильевича Вершинина. МИД уже высказал возмущение главе МИНУСКА по поводу его интервью. Надеюсь, что представители ООН больше не будут позволять себе опрометчивых и не соответствующих действительности заявлений», — написал Иванов.







Директора СОМБ, который представляет интересы российских инструкторов в ЦАР, возмутили слова Манкера Ндиай в интервью французским журналистам. Глава МИНУСКА рассказал, что якобы во время визита в Москву он договорился о проведении «расследования деятельности специалистов из РФ».

Иванов в официальном письме на имя Сергея Вершина подчеркнул, что россияне находятся в ЦАР по официальному приглашению местных властей и с формального разрешения Совета Безопасности ООН. Инструкторы занимаются исключительно обучением центральноафриканских военнослужащих и не принимают участия в боевых действиях.