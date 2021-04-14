СМИ раскрыли секрет неуязвимости российских «Ярсов» для американской ПРО

Москва, 14 апреля. Ракетные войска стратегического назначения России (РВСН) обладают мощными ракетными комплексами «Ярс», которые уверенно преодолевают любую систему ПВО и ПРО.

Об этом пишут эксперты издания «Свободная пресса», акцентируя внимание читателей на уникальности всего комплекса боевых характеристик российских ракет «Ярс». Они могут базироваться в шахтных пусковых установках и на автомобильных платформах повышенной проходимости, а также допускают широкую модернизацию.

«Межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) «Ярс» оснащена эффективным механизмом преодоления ПРО противника. У нее короткий активный участок, то есть время работы маршевых двигателей, когда ракета может быть перехвачена» , — информируют авторы «Свободной прессы».

Обозреватели издания напоминают, что эти ракеты могут быть оснащены десятью разделяющимися боеголовками и как минимум таким же количеством имитаторов, которые на экранах радаров ничем не отличаются друг от друга и активно маневрируют в полете. Российские ракеты «Ярс» являются неразрешимой задачей для ПРО США, так как фактически неуязвимы для заокеанских противоракет всех типов, резюмируют аналитики «Свободной прессы».

Ранее сообщалось, что военнослужащие РВСН проведут учения по антитеррористической обороне пусковых позиций МБР «Ярс».