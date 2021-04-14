Топ-5 ярких ролей Кристины Асмус

Российской актрисе театра и кино, телеведущей Кристине Асмус 14 апреля исполнилось 33 года. Звезда ситкома «Интерны» запомнилась зрителям не только образом наивной и доброй Вари Черноус, в 2019 году артистка попала в центр скандала вокруг фильма «Текст», в котором она снялась в довольно откровенной сцене. ФАН вспомнил наиболее известные фильмы и сериалы с участием Кристины Асмус.

«Интерны» (2010)

Дебютировала 22-летняя Кристина Асмус в популярном сериале о врачах «Интерны». Четыре молодых и неопытных студента, которым нужно пройти интернатуру, попадают к язвительному и требовательному руководителю Андрею Быкову. Асмус сыграла роль стеснительной, наивной, но очень талантливой и начитанной Вари Черноус. Интерны все время попадают в нелепые ситуации, а их наставник то и дело над ними подшучивает. Кстати, сюжеты эпизодов ситкома основаны на реальной врачебной практике.

«Дублер» (2012)

График актера Игоря Успенского расписан по часам — встречи, съемки, интервью. Он работает без выходных и праздников. А в Подмосковье живет точная внешняя копия Игоря — Сева. Он работает массажистом и даже не думает о своем сходстве со звездой. Однажды о Севе узнает Игорь и предлагает ему стать дублером. Массажист соглашается и попадает в мир шоу-бизнеса, где его ждут невероятные приключения. Кристина Асмус в этой картине сыграла помощницу Успенского — Дашу.

«А зори здесь тихие» (2015)

Эта военная драма снята, как и фильм 1972 года, по мотивам одноименной повести Бориса Васильева. Действия фильма происходят в мае 1942 года, в самый разгар Великой Отечественной войны. Вдалеке от линии фронта фашисты выбрасывают десант, чтобы пробраться на Кировскую железную дорогу и Беломорско-Балтийский канал. Против сильнейших бойцов фашистской армии — старшина Васьков и пять девчонок-зенитчиц. Предотвратить нацистскую диверсию нужно любой ценой. Асмус досталась роль одной из девушек — Гали Четвертак.

«Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее» (2016)

Фильм состоит из трех новелл, основанных на реальных фактах из жизни троих российских спортсменов — борца Александра Карелина, гимнастки Светланы Хоркиной (Кристина Асмус) и пловца Александра Попова. В мире их называли Асфальтоукладчик, Королева брусьев и Русская Торпеда. У каждого спортсмена была своя история восхождения, наполненная и неудачами, и яркими победами. Каждая новелла рассказывает о том, что осталось за кадром спортивной хроники и чего на самом деле стоило получить звание олимпийского чемпиона.

«Текст» (2019)

Российский криминально-драматический триллер рассказывает историю 27-летнего Ильи Горюнова. Он только вышел из тюрьмы, где отсидел семь лет по ложному обвинению в распространении наркотиков. Прежняя жизнь разрушена, нужно начинать все заново. Илья встречает своего обидчика Петра Хазина, убивает его, а к нему в руки попадает смартфон со всеми фотографиями, видео и переписками хозяина с родителями и девушкой Ниной (Кристина Асмус). Так Илья получает шанс побыть Петром, используя текст на экране его телефона.