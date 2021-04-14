Гаспарян: пусть США привыкают быть официальным противником России

Москва, 14 апреля. «Зеркальная» реакция российского руководства на выпады властей США в сторону РФ является правильным курсом Москвы, считает публицист Армен Гаспарян.

Американский лидер Джо Байден якобы «расплатится» с Россией за ситуацию на Украине, если российское правительство не прекратит «агрессивные и безответственные действия» в Донбассе, заявил глава Госдепартамента Соединенных Штатов Энтони Блинкен. Заместитель руководителя Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков ответил американскому госсекретарю, подчеркнув, что США являются противником России, ввиду чего заявления о «расплате» в Москве считают неприемлемыми. Он добавил, что руководство РФ не прекратит отстаивать государственные интересы и интересы русскоязычных граждан, проживающих в Донбассе.

Россия уже давно официально находится в списке американских противников, подчеркнул Гаспарян в беседе с редакцией «ПолитЭксперт». По его словам, Россия лишь «отзеркалила» курс Соединенных Штатов и стран Североатлантического альянса. Публицист напомнил, что Москва в течение долгого времени не обращала внимание на подобные выпады, надеясь на появление более рационального мышления властей США, однако этого так и не случилось. Теперь же РФ отвечает на заявления Вашингтона симметрично, отметил собеседник.

«Насколько я понимаю, в США не очень-то были готовы это услышать. Что поделаешь, пусть привыкают, мир давным-давно перестал быть прежним», — констатировал Гаспарян.

Диалог между Вашингтоном и Москвой не может быть испорчен подобными заявлениями, так как два государства уже давно не взаимодействуют друг с другом, добавил публицист.

Ранее в СМИ заявили о том, что страны НАТО активно готовятся напасть на территорию России, проводя масштабные учения вблизи российских рубежей.