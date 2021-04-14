Ищенко дал неутешительный прогноз для американской экономики

Киев, 14 апреля. Никакой президент не сможет решить главную проблему экономики США, считает обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.

Эксперт уточнил, что проблема Соединенных Штатов заключается не в том, возглавляет страну Джо Байден или Дональд Трамп, а в том, что ее экономическая система не соответствует современным реалиям. Как отметил Ищенко, еще в 1980-е годы США для борьбы с СССР запустили так называемую рейганомику, чтобы осуществлять финансирование текущих потребностей за счет будущих поколений.

По словам обозревателя, именно поэтому доллар до сих пор остается основной мировой валютой. После окончания холодной войны в США звучали предложения уйти от этой практики и вернуться к нормальной экономике, указал Ищенко. Однако, он добавил, что этого не произошло, так как очень многие хорошо зарабатывали на этой схеме, передает "Украина.ру".

Ни один американский президент не сможет преодолеть сопротивление финансовой индустрии, которая хочет безостановочно зарабатывать за счет бесконечных вливаний в биржевые спекуляции необеспеченных долларов, убежден Ищенко. По его мнению, даже если Вашингтон сможет обеспечить свою валюту всем богатством планеты, то мировая экономика столкнется с кризисом, как было в начале нулевых годов.

Минфин США ранее сообщил, что дефицит федерального бюджета в первой половине 2021 финансового года достиг рекордного значения в 1,7 трлн долларов. Увеличение бюджетного дефицита эксперты объясняют экстренными расходами властей по восстановлению экономики.