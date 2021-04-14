Правительство Гаити ушло в отставку на фоне глубокого кризиса и разгула насилия

Порт-о-Пренс, 4 апреля. Премьер-министр Гаити Жозеф Жюте подал прошение об отставке, а вместе с ним ушло все правительство островного государства, сообщает El Pais.

Жозеф Жюте решил сложить с себя полномочия главы правительства на фоне роста насилия со стороны преступных группировок и национальной полиции. В письме, направленном президенту страны Жовенелю Моизу, он не сообщил о причинах своего ухода.

«Я подал прошение об отставке президенту республики Жовенелю Моизу. Для меня было честью служить стране в качестве премьер-министра. Я благодарю членов правительства, технических и финансовых партнеров за их сотрудничество», — написал Жюте.

El Gobierno de Haití dimite en medio de una grave crisis política y de seguridad



????????El presidente del país caribeño designa a Claude Joseph, hasta ahora titular de Exteriores, como nuevo primer ministrohttps://t.co/FrC18l5EWY — EL PAÍS América (@elpais_america) April 14, 2021

Президент Гаити Жовенель Моиз в своем аккаунте в Twitter заявил, что отставка правительства «позволит решить проблему безопасности и поспособствует политическому консенсусу» для решения общенационального кризиса. Моиз добавил, что новым премьер-министром страны он выбрал главу МВД Клода Жозефа, который сформирует новый кабинет.

La démission du Gouvernement, que j’ai acceptée, permettra d’adresser le problème criant de l’insécurité et poursuivre les discussions en vue de dégager le consensus nécessaire à la stabilité politique et institutionnelle de notre pays. Le ministre Claude Joseph est nommé PM a.i — Président Jovenel Moïse (@moisejovenel) April 14, 2021

Жозеф Жюте был приведен к присяге в марте 2020 года. К тому моменту самая бедная страна Карибского бассейна больше года жила без утвержденного кабинета министров — формированию правительства мешали протесты оппозиции, вызванные недовольством населения экономической стагнацией страны. В ответ на демонстрации Жовенель Моиз распустил парламент, поскольку выборы, запланированные на 2019 год не были проведены из-за волны насилия.

Оппозиция оспорила назначение Жюте, поскольку согласно конституции Гаити премьер-министр страны утверждается парламентом. На своей должности премьер беспрекословно следовал политике Моиза, направленной на концентрации полномочий в руках исполнительной власти и преследования несогласных.

С февраля 2021 года Гаити переживает новый всплеск насилия. Противники действующего режима считают, что Моиз должен был покинуть свой пост 7 февраля в соответствии с Конституцией. Президент толкует основной закон страны по-другому и настаивает, что может оставаться у власти до 2022 года. До этого времени он намеревается переписать конституцию для усиления президентской власти и ликвидации поста премьер-министра. Его поддержали власти США и ООН.

После массового побега заключенных из тюрьмы неподалеку от Порт-о-Пренса Гаити погрузилось в кризис общественной безопасности. Правительство объявило войну банде бывших полицейских «Фантом 509», а коалиция банд G9 an Fanmi терроризирует и убивает несогласных жителей столичного региона. 12 апреля стало известно о похищении пятерых священнослужителей, в том числе двух граждан Франции.