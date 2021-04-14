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Правительство Гаити ушло в отставку на фоне глубокого кризиса и разгула насилия

Правительство Гаити ушло в отставку на фоне глубокого кризиса и разгула насилия

Порт-о-Пренс, 4 апреля. Премьер-министр Гаити Жозеф Жюте подал прошение об отставке, а вместе с ним ушло все правительство островного государства, сообщает El Pais.

Жозеф Жюте решил сложить с себя полномочия главы правительства на фоне роста насилия со стороны преступных группировок и национальной полиции. В письме, направленном президенту страны Жовенелю Моизу, он не сообщил о причинах своего ухода.

«Я подал прошение об отставке президенту республики Жовенелю Моизу. Для меня было честью служить стране в качестве премьер-министра. Я благодарю членов правительства, технических и финансовых партнеров за их сотрудничество», — написал Жюте.

Президент Гаити Жовенель Моиз в своем аккаунте в Twitter заявил, что отставка правительства «позволит решить проблему безопасности и поспособствует политическому консенсусу» для решения общенационального кризиса. Моиз добавил, что новым премьер-министром страны он выбрал главу МВД Клода Жозефа, который сформирует новый кабинет.

Жозеф Жюте был приведен к присяге в марте 2020 года. К тому моменту самая бедная страна Карибского бассейна больше года жила без утвержденного кабинета министров — формированию правительства мешали протесты оппозиции, вызванные недовольством населения экономической стагнацией страны. В ответ на демонстрации Жовенель Моиз распустил парламент, поскольку выборы, запланированные на 2019 год не были проведены из-за волны насилия.

Правительство Гаити ушло в отставку на фоне глубокого кризиса и разгула насилия

Оппозиция оспорила назначение Жюте, поскольку согласно конституции Гаити премьер-министр страны утверждается парламентом. На своей должности премьер беспрекословно следовал политике Моиза, направленной на концентрации полномочий в руках исполнительной власти и преследования несогласных.

С февраля 2021 года Гаити переживает новый всплеск насилия. Противники действующего режима считают, что Моиз должен был покинуть свой пост 7 февраля в соответствии с Конституцией. Президент толкует основной закон страны по-другому и настаивает, что может оставаться у власти до 2022 года. До этого времени он намеревается переписать конституцию для усиления президентской власти и ликвидации поста премьер-министра. Его поддержали власти США и ООН.

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После массового побега заключенных из тюрьмы неподалеку от Порт-о-Пренса Гаити погрузилось в кризис общественной безопасности. Правительство объявило войну банде бывших полицейских «Фантом 509», а коалиция банд G9 an Fanmi терроризирует и убивает несогласных жителей столичного региона. 12 апреля стало известно о похищении пятерых священнослужителей, в том числе двух граждан Франции.

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