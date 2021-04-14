Волонтеры нашли пропавшую в Мурманской области 15-летнюю школьницу

Мурманск, 14 апреля. Члены поисково-спасательного отряда «Мурманспас» совместно с сотрудниками правоохранительных органов смогли найти подростка, который считался пропавшим без вести.

Старший помощник руководителя регионального СУ СКР по взаимодействию со СМИ Алина Александрович рассказала, что 15-летняя школьница жива и здорова. По отношению к ней не применялись насильственные действия.

Юная жительница Североморска-3 вышла из дома и к вечеру не вернулась обратно. Ребенок также перестал выходить на связь. На поиски девочки отправились правоохранители, родственники и волонтеры.

ФАН сообщал о похожем случае в Москве. Там полиция арестовала репетитора, который похитил 13-летнего ребенка.