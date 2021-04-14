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Звезда фильма «Москва слезам не верит» Вера Алентова раскрыла секрет похудения

Звезда фильма «Москва слезам не верит» Вера Алентова раскрыла секрет похудения

Москва, 14 апреля. Знаменитая актриса Вера Алентова призналась, что оставаться стройной и подтянутой ей позволяет творожная диета.

Знаменитость каждый день встает на весы. Это позволяет ей контролировать свою фигуру. Алентова призналась, что если она поправляется хотя бы на один килограмм — она сразу садится на диету, во время которой питается только творогом. В интервью телеканалу «Домашний» она рассказала главный секрет стройности.

«Секрет простой — нужно захлопнуть рот и перестать есть. Нужно весить столько, сколько ты весил в 20 лет. Это самое главное», — сказала 79-летняя актриса.

Алентова использует метод своей матери — съедать треть от того, что она съедает обычно. Таким образом ее порции уменьшаются в несколько раз. Кроме того, звезда фильма «Москва слезам не верит» старается вести здоровый образ жизни. В кадре ей часто приходилось появляться с сигаретой, как было оговорено образом ее героинь. В конце концов она пристрастилась к вредной привычке. Однако Алентова старается бороться с ней.

Звезда не скрывает, что стройная фигура позволяет ей выглядеть на несколько лет моложе. На одной из фотографий с актрисой Юлией Меньшовой Алентову не узнали поклонники. Фанаты написали, что они сильно помолодела.

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