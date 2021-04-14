Звезда фильма «Москва слезам не верит» Вера Алентова раскрыла секрет похудения

Москва, 14 апреля. Знаменитая актриса Вера Алентова призналась, что оставаться стройной и подтянутой ей позволяет творожная диета.

Знаменитость каждый день встает на весы. Это позволяет ей контролировать свою фигуру. Алентова призналась, что если она поправляется хотя бы на один килограмм — она сразу садится на диету, во время которой питается только творогом. В интервью телеканалу «Домашний» она рассказала главный секрет стройности.

«Секрет простой — нужно захлопнуть рот и перестать есть. Нужно весить столько, сколько ты весил в 20 лет. Это самое главное», — сказала 79-летняя актриса.

Алентова использует метод своей матери — съедать треть от того, что она съедает обычно. Таким образом ее порции уменьшаются в несколько раз. Кроме того, звезда фильма «Москва слезам не верит» старается вести здоровый образ жизни. В кадре ей часто приходилось появляться с сигаретой, как было оговорено образом ее героинь. В конце концов она пристрастилась к вредной привычке. Однако Алентова старается бороться с ней.

Звезда не скрывает, что стройная фигура позволяет ей выглядеть на несколько лет моложе. На одной из фотографий с актрисой Юлией Меньшовой Алентову не узнали поклонники. Фанаты написали, что они сильно помолодела.