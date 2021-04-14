Курянина осудили за сексуальные отношения с несовершеннолетней девочкой

Курск, 14 апреля. Золотухинским районным судом Курской области было рассмотрено дело в отношении 20-летнего парня, дважды переспавшего с несовершеннолетней девочкой. В материалах дела было указано, что половые сношения были совершены по взаимному согласию.

Однако, несмотря на это, курянин знал, что на момент их отношений его возлюбленной не было даже 16 лет. Юноша признал свою вину.

В пресс-службе Золотухинского районного суда сообщили, что обвиняемому в качестве наказания было назначено 360 часов обязательных работ.

Ранее ФАН сообщал, что в Солнцевский районный суд Курской области поступило уголовное дело в отношении 20-летнего местного жителя. Его обвиняют в нарушении ст. 134 ч. 1 УК РФ о половом сношении с несовершеннолетним лицом.