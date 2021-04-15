День рождения Леонардо да Винчи: искусствовед об интересных фактах

В этот день, 15 апреля, в 1452 году во Флорентийской республике родился великий художник, ученый, писатель, скульптор, музыкант Леонардо да Винчи. Он является поистине ярким примером универсального человека. Трудно назвать такую область, в которую он не внес значимый вклад. Многие исследователи по сей день считают его одним из величайших людей в истории.

Леонардо да Винчи почти все детство провел с матерью — крестьянкой Катериной, которая родила его от нотариуса по имени Пьеро. Союза из этой пары не вышло, но спустя несколько лет Пьеро все же усыновил Леонардо, забрав его у матери. Это расставание хорошо отпечаталось в памяти у будущего гения эпохи Возрождения.

Именно поэтому во многих картинах да Винчи пытался передать тот материнский образ, который трепетно хранил в своем сердце.

ФАН поговорил с искусствоведом-исследователем Анастасией Коноваловой, которая рассказала несколько интересных фактов о Леонардо да Винчи, про которые знают далеко не все.

Анастасия рассказала, что его путь к ученому был тернист, поскольку да Винчи был незаконнорожденным, что запрещало ему получать образование.

«Он брал частные уроки и не знал латынь, а это было обязательное условие для образованного общества. Без образования и латыни он был изгоем, низшим классом. Даже в зрелые годы он так и не смог выучить латынь хорошо. А получал заказы благодаря своим рекомендациям в качестве инженера, фортификатора, изобретателя — кого угодно, только не художника», — поделилась собеседница агентства.

Искусствовед добавила, что Леонардо обожал светскую жизнь, но при этом все, что он делал в сфере искусства, — первые открытия.

«Именно он первый создал образ идеального города, первый работал над конным монументом, первым создавал большой алтарный образ. «Мадонна в скалах» — как раз первая из крупноразмерных картин», — рассказала Коновалова.

Она рассказала и о том, что некоторые его произведения не терпят реставрации, например от картины «Тайная вечеря» 1495–1498 гг. осталось всего 30%.

«С этой работой он наэксперементировал со смесью масла и темперы так, что сам же поспособствовал сильному осыпанию слоя уже через 15 лет после создания, а позже от влаги работа стала просто неузнаваемой. От изначальной поверхности, честно говоря, почти ничего не осталось из-за повреждений и неумелых реставраций», — пояснила искусствовед.

Собеседница ФАН также рассказала, что сам Леонардо да Винчи называл себя в первую очередь архитектором.

«Самая чарующая, на мой взгляд, его работа — проекты винтовых лестниц. Именно одна такая была создана уже после смерти Леонардо во французском замке Шамбро. Проект да Винчи дошел до нас в рисунках. Лестницу он проектировал винтовую, основываясь на принципе полета насекомых и птиц или винте Архимеда», — резюмировала искусствовед.

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