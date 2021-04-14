Переобучение госслужащих в Дагестане обойдется бюджету в пять млн рублей

Махачкала, 14 апреля. Власти Дагестана направят на переобучение госслужащих в республике более пяти миллионов рублей. Об этом говорится в постановлении регионального правительства, размещенном на официальном интернет-портале правовой информации.

«Общий объем средств, выделяемых на реализацию государственного заказа Республики Дагестан на дополнительное профессиональное образование государственных гражданских служащих Республики Дагестан, составляет 5 195,4898 тысячи рублей», — говорится в документе.

Согласно постановлению, переобучение пройдут 498 человек. Большей части из них предстоит повысить свою квалификацию, лишь 21 госслужащий пройдет профессиональную переподготовку.

Госзаказ предполагает переобучение 63 сотрудников администрации главы и правительства Дагестана, 53 работников регионального минюста, 52 человек из аппарата республиканского избиркома, а также ряда служащих аппарата местного парламента, конституционного суда, постпредства республики при президенте РФ, управлений кабинета министров, министерств и ведомств региона. При этом на переподготовку работников администрации главы Дагестана потребуется более 623 тысяч рублей, еще свыше миллиона будет потрачено на сотрудников минюста РД и аппарата местного избиркома.

Ранее ФАН сообщал, что дагестанские власти изымут у жителей республики 64 земельных участка для строительства трех километров автодороги в обход города Дербента. Их общая площадь составляет почти 37 тысяч квадратных метров.