Озвучен безрадостный прогноз для доллара на конец 2021 года

Москва, 14 апреля. Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» оценил динамику рубля и доллара на фоне событий, происходящих в мире.

Михаил Зельцер, являющийся экспертом по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» оценил ослабление национальной валюты на фоне высоких нефтяных цен и спрогнозировал, когда ожидать укрепления рубля и падения доллара. Об этом пишет «Российская газета».

Рубль укреплялся в середине марта до 72,5 единиц за доллар и 86,5 за евро, однако в апреле российская валюта потеряла позиции и разместилась в диапазоне 78 за доллар и 93 за евро.

«Восемь процентов падения — один из наихудших результатов по динамике валютных активов в мире. Причина столь масштабного ослабления рубля кроется в пресловутом геополитическом факторе, — считает Зельцер.

Эксперт отмечает, что фьючерсы на нефть сейчас превышают 60 долларов, это благоприятствует и госбюджету, и курсу национальной валюты, но вмешивается геополитика — ожидание санкций оценивается инвесторами негативно и влияет на курсы финансовых инструментов в России.

Аналитик предполагает, что рубль может ослабиться к 79,5 единиц за доллар, но не исключает и падение доллара до 70 рублей к концу 2021 года.

США, тем временем, стараются проводить модернизацию и сейчас рассматривают возможность разработки цифрового доллара. Об этом заявил председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл.