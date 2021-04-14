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Озвучен безрадостный прогноз для доллара на конец 2021 года

Озвучен безрадостный прогноз для доллара на конец 2021 года

Москва, 14 апреля. Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» оценил динамику рубля и доллара на фоне событий, происходящих в мире.

Михаил Зельцер, являющийся экспертом по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» оценил ослабление национальной валюты на фоне высоких нефтяных цен и спрогнозировал, когда ожидать укрепления рубля и падения доллара. Об этом пишет «Российская газета».

Рубль укреплялся в середине марта до 72,5 единиц за доллар и 86,5 за евро, однако в апреле российская валюта потеряла позиции и разместилась в диапазоне 78 за доллар и 93 за евро.

«Восемь процентов падения — один из наихудших результатов по динамике валютных активов в мире. Причина столь масштабного ослабления рубля кроется в пресловутом геополитическом факторе, — считает Зельцер.

Эксперт отмечает, что фьючерсы на нефть сейчас превышают 60 долларов, это благоприятствует и госбюджету, и курсу национальной валюты, но вмешивается геополитика — ожидание санкций оценивается инвесторами негативно и влияет на курсы финансовых инструментов в России.

Аналитик предполагает, что рубль может ослабиться к 79,5 единиц за доллар, но не исключает и падение доллара до 70 рублей к концу 2021 года.

США, тем временем, стараются проводить модернизацию и сейчас рассматривают возможность разработки цифрового доллара. Об этом заявил председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл.

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