Киев, 14 апреля. Украина развалится независимо от действий России. Об этом заявил украинский политолог Михаил Погребинский.

По словам эксперта, он желает своей стране только хорошего будущего, однако настроен пессимистично, поскольку государство движется к неизбежному развалу.

«Мы сейчас движемся по пути создания жесткого авторитарного государства с доминированием националистической идеологии. С режимом, когда на законодательном уровне пытаются утвердить, что фактически есть сословное общество», — заявил Погребинский.

Украинский политолог считает, что в это «сословное общество» войдут участники государственного переворота 2014 года. Они не будут подлежать уголовному преследованию. Эксперт рассказал, что в Незалежной даже собираются создать специальный институт, чтобы продвигать эту идею.

«Это движение в сторону жесткого авторитарного режима», — сказал он.

Михаил Погребинский подчеркнул, что эта ситуация на Украине развивается без участия России. Эксперты полагают, что страна развалится при любых действиях Киева. Политический эксперт также подчеркнул, что крах произойдет даже если власти Незалежной не будут предпринимать никаких действий.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский отдельным указом дал иммунитет украинским радикалам.