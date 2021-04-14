Российский турбовинтовой транспортник Ил-114 может стать военным самолетом

Москва, 14 апреля. Новейший транспортный самолет Ил-114-300 заинтересовал Минобороны России, сообщил первый зампредседателя коллегии ВПК РФ Андрей Ельчанинов.

По словам Ельчанинова, продолжительность полета Ил-114 превышает восемь часов. Именно эта особенность воздушного судна и заинтересовала военное ведомство.

«Интерес со стороны военных уже есть. Он обусловлен уникальными летными характеристиками этого самолета», — заявил зампредседателя коллегии ВПК.

По его мнению, длительное нахождение в воздухе при минимальном расходе топлива — это уникальная характеристика, необходимая для ведения различных типов разведки, наблюдения и ретрансляции сигналов.

Отечественный транспортный самолет Ил-114-300 осуществил первый полет в декабре 2020 года. В настоящее время авиационный комплекс позиционируется как ближнемагистральный пассажирский самолет для местных авиалиний. Он может подниматься в воздух с небольших аэродромов с бетонными и грунтовыми взлетно-посадочными полосами. Начало серийных поставок Ил-114-300 предварительно запланировано на 2023 год.

Ранее под Энгельсом стартовала контрольная проверка летчиков дальней авиации ВКС России.