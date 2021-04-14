Военкор Стешин назвал единственное место, где бойцы ВСУ могут начать захват ЛДНР

Москва, 14 апреля. В случае начала наступательной операции Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Донбасс первый удар будет нанесен в районе, где ополчение республик его не ожидает.

Таким мнением поделился военный корреспондент «КП» Дмитрий Стешин в беседе с изданием «Украина.ру». Военкор отметил, что обстановка на линии разграничения сил уже накалена до предела, а военные аналитики прогнозируют возможность начала наступательной операции ВСУ на Донбасс.

Стешин отметил, что наиболее вероятен вариант, когда командование ВСУ постарается нанести удар на том участке, где защитники Донбасса ожидают этого меньше всего. Этим местом станет береговая линия от Азова до Широкино. Вероятно, для этого украинским войскам и были предоставлены 80 надувных моторных лодок типа «Зодиак». Изначально Пентагон передал их для нужд береговой охраны. Теперь у украинских войск есть 80 брезентовых плавсредств, которых достаточно для высадки десантной группы, а обнаружить их средствами радиолокации почти невозможно.

«На 80 этих лодках можно много кого перевезти и высадить на побережье», — рассуждает Стешин.

Эксперт подчеркнул, что в случае наступления ополчение республик отойдет к городской застройке, где у бойцов ВСУ нет опыта ведения боевых действий. Это может дать защитникам Донбасса стратегическое преимущество, но биться им предстоит за собственные дома.

Ранее политический эксперт Яков Кедми рассказал, почему наступление ВСУ на Донбасс ждет провал. По его мнению, украинская армия состоит из призывников, которые не имеют ни должного опыта, ни мотивации.