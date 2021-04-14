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УЕФА может скорректировать правило выездного гола в сезоне 2021/2022

УЕФА может скорректировать правило выездного гола в сезоне 2021/2022

Ньон, 14 апреля. Правило выездного гола может быть изменено Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) со следующего сезона.

Руководство УЕФА намерено частично отменить правило выездных голов в плей-офф в еврокубковых турнирах со следующего сезона. Об этом пишет The Sun.

В соответствии с изменениями, голы на выезде станут учитываться исключительно в основное время матчей еврокубков. Новый регламент может быть принят УЕФА уже в пятницу. В случае вступления его в силу, забившие одинаковое количество голов в двух играх команды будут пробивать пенальти для определения победителя противостояния.

Ранее УЕФА разрешил проводить по пять замен командам-участницам чемпионата Европы по футболу. Континентальное первенство пройдет с 11 июня по 11 июля.

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