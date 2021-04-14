Житель Архангельска спас влюбленных подростков с дрейфующей льдины

Архангельск, 14 апреля. Свидание на реке Северная Двина чуть не закончилось трагедией. На помощь 17-летнему юноше и его 16-летней подруге приехали две спасательные группы.

Подростки решили провести время вместе на реке рядом с поселком Цигломень. Они стояли на льду рядом с берегом, и льдина внезапно откололась и поплыла. Школьник тут же позвонил в службу спасения, сообщили в региональном ведомстве.

По словам потерпевших, их довольно быстро уносило от берега. До приезда специалистов на помощь влюбленным бросился очевидец. Он взял лодку, добрался до ребят и доставил их на берег. После происшествия помощь врачей никому не понадобилась.

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